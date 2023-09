Budowa obwodnicy Chełma nabiera rozpędu. To gigantyczna inwestycja. Są zmiany w organizacji ruchu. Zobacz zdjęcia

- Z pierwotnych planów, po wykonaniu badań geologicznych, wyłączyliśmy fragment o długości ok. 5,7 km na połączeniu zakładanych wcześniej dwóch odcinków realizacyjnych. W rejonie planowanego węzła Dorohucza, pod warstwą ziemi, stwierdzono bowiem występowanie odpadów przemysłowych. W związku z tym podjęliśmy decyzję o ominięciu składowiska. Wiązać się to będzie ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe Drugie, opracowaniem nowego wariantu i uzyskaniem decyzji środowiskowej. To najkrótsza droga do realizacji tego fragmentu trasy i połączenia jej z sąsiednimi odcinkami. Wyłoniliśmy już wykonawcę dokumentacji projektowej dla tego fragmentu trasy i podpisaliśmy z nim umowę. Obecnie trwają prace dokumentacyjne - informuje GDDKiA.