Gmina Wojsławice. Tak bawili się w Rozięcinie podczas ziemniaczanego święta. Zobacz zdjęcia

Po wykopkach, w świetnych nastrojach wrócili do ośrodka, aby przejść do kolejnego punktu z programu, czyli do Ziemniaczanego Turnieju Sołectw Gminy Wojsławice. Na uczestników czekały jeszcze 2 konkurencje kulinarne i 4 sportowe. Konkurencje kulinarne to "Konkurs na Najlepszą zapiekankę Ziemniaczaną" oraz "Najlepszą Przekąskę Ziemniaczaną". Natomiast konkurencjami sportowymi były: Dojenie Krowy na czas, Sołtysowa Pyrka, Sadzenie Ziemniaków oraz konkurencja o jakże wdzięcznej nazwie - Wbij to sobie do głowy. Po zaciekłej rywalizacji, ostateczne wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce - Sołectwo ulicy Krasnystawskiej

II miejsce - Sołectwo Turowiec

III miejsce - Sołectwo ulicy Rynek

IV miejsce - Sołectwo Putnowice-Kolonia

V miejsce - Sołectwo Rozięcin

VI miejsce - Sołectwo ulicy Chełmskiej

Po udanym turnieju przyszła pora na zabawę. Na naszej klimatycznej scenie zaprezentowały się: Kapela Kwinte-Sekcja Band, Zespół Czerwona Jarzębina i Kapele Świcy.