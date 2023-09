Trwają konsultacje społeczne w Chełmie w sprawie zmiany granic miasta

Chełmski samorząd organizuje je za pośrednictwem platformy internetowej chelm.konsultuje.pl w dniach 14-21 września. Pytanie konsultacyjne brzmi: „Czy jest Pan/Pani za zmianą granic pomiędzy miastem Chełm i gminą Chełm, polegającą na wyłączeniu z Miasta Chełm obszaru obrębu ewidencyjnego nr 31 i włączeniu go do gminy Chełm?”. Głosować można pod linkiem: https://chelm.konsultuje.pl/konsultacje/ankieta/ankieta-konsultacyjna-w-sprawie-zmiany-granic-miasta-chelm,WGQQ

- Należy przy tym wspomnieć, że jest to obszar, który w przeszłości stanowił część terytorium należącego do Gminy Chełm, aczkolwiek nie był w żaden sposób przez Gminę Chełm wykorzystywany. Wójt Gminy Chełm zdecydował się na ten krok dopiero wtedy, gdy chełmski samorząd zapowiedział w tym miejscu budowę jednej z części wspomnianego Euro-Parku. Jesteśmy zdeterminowani, by - ku poprawie jakości życia mieszkańców Chełma oraz całego regionu - kontynuować nasze prace w zakresie utworzenia dużej strefy gospodarczej, również na wskazanym przez Wójta terenie. Planuje się, by chełmski Euro-Park powstał na obszarze ponad 400 hektarów, a wystarczy nadmienić, że na terenie Euro-Parku w Stalowej Woli (cały obszar liczy 1000 hektarów), już ulokowało się przedsiębiorstwo z Korei Południowej, które zajmie obszar 60 hektarów i zatrudni jednorazowo 500 osób. Jeżeli stworzymy inwestorom odpowiednie warunki, nie będzie przeszkód, by podążyć tą samą drogą, co położone na Podkarpaciu miasto - przyznaje Jakub Banaszek, prezydent Chełma.