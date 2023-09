Ponad 20 milionów złotych trafi do chełmskich szkół. Wybudują nowe hale i boiska

Pieniądze na budowę przyszkolnych hal sportowych chełmski samorząd otrzymał z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Olimpia”. Jego celem jest poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej przy szkołach.

Promesy wręczyła dyrektorom szkół poseł Anna Dąbrowska - Banaszek wraz z zastępcą prezydenta Chełma Dorotą Cieślik i przedstawicielami UM Chełm.

- Ze swojej strony chcę podziękować pani poseł Annie Dąbrowskiej- Banaszek, która również zabiegała o to, aby to dofinansowanie trafiło do naszego miasta. Pozyskana kwota wzbogaci bazę dydaktyczną naszych jednostek. Z hal, które powstaną będą korzystali uczniowie, ale też mieszkańcy w godzinach popołudniowych. Już lada moment rozpocznie się cykl prac, które pozwolą w deszcz, śnieg i słoneczne dni wykorzystywać zadaszone, doskonałe, nowoczesne obiekty - mówiła Dorota Cieślik, wiceprezydent Chełma.