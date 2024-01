Pierwsza w Chełmie wirtualna strzelnica już otwarta. Zobacz zdjęcia

Wirtualna strzelnica mieści się w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie, w wyremontowanej i przeznaczonej na ten cel dawnej sali lekcyjnej. Przeprowadzony został też remont pomieszczenia zaplecza na potrzeby strzelnicy.

To innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na bezpieczny i kontrolowany trening strzelecki, powstało dzięki dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach Państwowego Funduszu Celowego.

- Strzelnicę wirtualną, która dzisiaj została otwarta, pozyskaliśmu dzięki konkursowi Ministerstwa Obrony Narodowej, do którego jako szkola przystąpiliśmy. Dużego wsparcia udzieliła nam poseł Anna Dąbrowska-Banaszek oraz prezydent Chełma Jakub Banaszek, za co serdecznie dziękujemy. Całkowity koszt wyniósł 185 tys. złotych, z czego dofinasowanie to 145 tys złotych. Strzelnica wirtualnia jest pierwszym tego typu obiektem w Chełmie. Nasza szkoła jest przede wszystkim szkołą mundurową, ale strzelnica będzie służyła nie tylko naszym uczniów, lecz całej społeczności lokalnej na czele z uczniami wszystkich chełmskich szkół – podkreśla Edyta Chudoba dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie.