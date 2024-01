Niezwykle klimatyczny wieczór z poezją, muzyką i fotografią w Siedliszczu. Zobacz zdjęcia

Urszula Katarzyna Bydlińska ur. w ubiegłym wieku w Siedliszczu. Ukończyła historię na UMCS w Lublinie. Hobbystycznie zajmuje się malarstwem olejnym oraz akwarelą. Przygodę z poezją zaczęła we wczesnym dzieciństwie pisząc wierszyki o sąsiadach, swoich pupilach – psach, a w stanie wojennym krótkie, dziecięce formy antysystemowe, które rodzice przechwytywali i ukrywali z wiadomych względów. W szkole średniej pod wpływem fascynacji polskimi i rosyjskimi poetami powstały pierwsze wiersze o tematyce uczuć. Za udział w szkolnych konkursach literackich otrzymywała nagrody i wyróżnienia, zaś w okresie studiów zadebiutowała w tygodniku Angora wierszem „Biedronka”. Poza nielicznymi publikacjami większość wierszy ukrywała się w czeluściach szuflady, by wreszcie za namową poetki Joanny Pąk w 2022 roku trafić do druku. Zadebiutowała zbiorem wierszy pt „Otulam się Tobą...”, w 2023 roku ukazał się drugi tomik poezji „Zabłądziłam”.

Wiersze ukazywały się na łamach kwartalnika kulturalnego Kozirynek i w tygodniku Angora oraz na łamach czasopisma „Bezkres”, „Nestor”, prezentowane był także na blogu o literaturze „Czytadło” oraz antologiach. Autorka zdobyła kilka nagród i wyróżnień.