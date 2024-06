Najlepsi strażacy w powiecie chełmskim z OSP Rejowiec i OSP Kamień. Zobacz zdjęcia z zawodów strażackich

Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych w Wierzbicy

Zawody rozegrane zostały w trzech konkurencjach. Pierwsza to sztafeta 7x50 metrów, podczas której uczestnicy pokonują tor przeszkód. Drugą było ćwiczenie bojowe, podczas którego drużyny budują dwie linie gaśnicze, by na koniec trafić prądem wody do celu. Trzecią konkurencją była musztra (punktacja nie wliczana do klasyfikacji ogólnej zawodów)

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska. Sędzią głównym zawodów był st. kpt. Tomasz Majewski.