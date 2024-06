Rejowiec Fabryczny. Za nami IV Turniej Osób Niepełnosprawnych w Bocci. Zobacz zdjęcia

IV Turniej Osób Niepełnosprawnych w Bocci odbył się na stadionie w Rejowcu Fabrycznym

Gracze przybyli z 16 placówek: WTZ w Majdanie Zahorodyńskim, WTZ w Sawinie, WTZ przy Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Chełmie, WTZ przy I.S.O.N. "Prometeusz" w Chełmie, WTZ w Wojsławicach, WTZ K.S.O.N w Krasnymstawie, WTZ przy Fundacji Rozwoju Rejowca Fabrycznego, ŚDS w Chełmie, ŚDS w Sawinie, ŚDS "Cytrynka" w Dorohusku, ŚDS "Wrzos" w Wólce Leszczańskiej, ŚDS w Rejowcu Fabrycznym, ŚDS im. Bł. Ks. Z. Pisarskiego w Krasnymstawie, Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych "Krok za krokiem" w Zamościu, DPS w Rejowcu, POW "Przystań" we Włodawie.

Dzieci też się bawiły i kibicowały

Podczas IV Turnieju Osób Niepełnosprawnych w Bocci Fundacja Rozwoju Rejowca Fabrycznego zorganizowała Dzień Dziecka dla przedszkolaków oraz uczniów z klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Rejowcu Fabrycznym. Były dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, napoje, słodycze i fotobudka. Uśmiechy i radość towarzyszyły w tym dniu każdemu. No i oczywiście przedszkolaki i uczniowie byli najlepszymi kibicami podczas turnieju.

Boccia to sport dla każdego

Boccia to dyscyplina paraolimpijska wywodząca się od włoskiej gry w bule. Gra ta największą popularność zdobyła wśród osób niepełnosprawnych. Ma proste zasady, nie stawia graczom żadnych ograniczeń wiekowych lub sprawnościowych. W grę tą można grać indywidualnie jak i drużynowo.

Do grania niezbędny jest zestaw do gry, który składa się z 13 bil – 6 niebieskich, 6 czerwonych i 1 białej oraz boisko, które można wykleić na zwykłej plandece. Gra polega na tym, by umieścić kolorowe bile jak najbliżej bili białej. Na podstawie losowania odbywa się rozdanie bil kolorowych. Następnie zawodnik/drużyna, która wylosowała bile czerwone rozpoczyna mecz wyrzucając białą bilę tzw. Jack. Mecz w rozgrywkach indywidualnych składa się z 4 endów, natomiast w drużynowych z 6 endów. Każdy end kończy się w momencie wyrzucenia przez zawodników wszystkich kolorowych bil. Każdy end jest punktowany, a na koniec wyniki endów są sumowane. Wygrywa ten zawodnik/drużyna która po zsumowaniu wyników endów zdobyła więcej punktów.