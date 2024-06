Prasówka Chełm 29.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chełmie nie minęło Cię nic ważnego

Funkcjonariusze zlikwidowali nielegalną krajalnię tytoniu. Zabezpieczyli maszyny i urządzenia służące do rozdrabniania liści tytoniu oraz do produkcji papierosów. Przejęli prawie 10 ton suszu tytoniowego i krajanki tytoniowej.

Nad tegoroczną, 21 edycją Międzynarodowego Festiwal Folklorystycznego „Eurofolk” w Zamościu zawisły wprawdzie czarne chmury (w planowanym budżecie brakowało ok. 200 tys. zł), ale już zostały zażegnane. Do Zamościa zjadą zatem zespoły folklorystyczne m.in. z Brazylii, Indonezji, Kenii, Meksyku i Portoryko.

Już w sobotę, 29 czerwca, w Wólce Tarnowskiej, gm. Wierzbica odbędzie się piknik motoryzacyjny pod hasłem „Bezpieczne Wakacje”. Impreza zorganizowana przez radnego gminy Wierzbica Wiktora Deniszczuka będzie nie tylko okazją do dobrej zabawy dla całych rodzin, ale również do nauki zasad bezpieczeństwa na drodze, czy udzielania pierwszej pomocy. Wstęp wolny.

Są powody do niepokoju. Bo to już kolejna dewastacja w zamojskim Parku Miejskim. Tym razem został zniszczony jeden z kamiennych kwietników. Był on ozdobą mostu, który prowadzi do parku z ulicy Akademickiej. Wcześniej ktoś pomazał farbą postument na którym ustawiono w tym zakątku miasta popiersie Stanisława Staszica.