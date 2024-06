Żołnierze w strugach deszczu złożyli przysięgę. Zobacz zdjęcia

Przysięga żołnierzy 19 NBOT

W tym roku już ponad 200 nowych ochotników szkoleń podstawowych i wyrównawczych zostało żołnierzami batalionów obrony pogranicza i kompanii specjalistycznych najmłodszej w naszym regionie jednostki WP . Warto zaznaczyć, że w Brygadzie trwa cały czas nabór do zawodowej służby wojskowej na stanowiska w korpusie: podoficerskim i oficerskim oraz na specjalistyczne stanowiska w batalionie logistycznym m.in. w korpusie szeregowych.

Była to już druga w tym roku uroczystość zaprzysiężenia żołnierzy – ochotników, Nadbużańskiej Brygady którzy po ukończeniu szkolenia podstawowego dołączyli w szeregi Wojska Polskiego.

- Nasza Brygada jako najmłodszy na tą chwilę związek taktyczny na terenie południowo – wschodniej Lubelszczyzny odpowiada za siedem powiatów biegnących wzdłuż wschodniej granicy naszego państwa: od Tomaszowa Lubelskiego po Białą Podlaską. U progu formowania Nadbużańskiej Brygady leżało zabezpieczenie wschodniej granicy państwa we współdziałaniu ze Strażą Graniczną na skutek doświadczeń działań hybrydowych prowadzonych z kierunku Białorusi. Ważnym też nie zwykle czynnikiem przy formowaniu naszej jednostki było nawiązanie do tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza dla tego też od początku naszego funkcjonowania realizujemy szereg przedsięwzięć na granicy - powiedział por. Marcin Zelent oficer prasowy 19 NBOT.

W Białej Podlaskiej formowany jest 193 batalion obrony pogranicza

Zorganizowanie uroczystej przysięgi wojskowej we współpracy z władzami miasta miało na celu przybliżenie mieszkańcom faktu formowania w Białej Podlaskiej 193 batalionu obrony pogranicza a tym samym zaprezentowania możliwości z tytułu odbywania służby wojskowej w nowo formowanych strukturach organizacyjnych Komponentu Obrony Pogranicza, którego integralną częścią jest 19 NBOT w Chełmie.

- Od stycznia bieżącego roku rozpoczęliśmy proces przeformowywania naszych dwóch batalionów w Woli Uhruskiej i Hrubieszowie w bataliony obrony pogranicza ponadto formujemy batalion logistyczny i kolejny 193 batalion obrony pogranicza właśnie w Białej Podlaskiej - powiedział dowódca 19 NBOT płk Robert Kasperczuk.

Ochotnicy, którzy chcieli by pełnić służbę w pododdziałach Komponentu Obrony Pogranicza 19 NBOT, już teraz mogą zgłaszać się do WCR celem złożenia wniosku do odbycia szesnastodniowego szkolenia podstawowego w ramach Wakacje z WOT 2024.