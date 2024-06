Przed nami magiczna Noc Świętojańska. Będzie moc atrakcji

Noc Świętojańska, zwana również Nocą Kupały

To jedno z najstarszych świąt ludowych. Świętowane było w całej Polsce zgodnie z kalendarzem słonecznym. Celebrowane jest w noc przesilenia letniego. Noc Świętojańska to czas oczyszczenia, dlatego czci się wtedy wodę i ogień. Ta magiczna noc to również święto księżyca i słońca, a także miłości i płodności, dlatego przeprowadza się specjalne obrzędy, które mają zagwarantować zdrowie i powodzenie.

Rodzinny piknik słowiański w gminie Izbica

Sobótki Poleskie nad zalewem Okopiec. Będzie folkowo, radośnie i magicznie

Sobótki to wydarzenie organizowane przez Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie. To unikalna impreza prezentująca obrzędowość nocy świętojańskiej na Polesiu Zachodnim. Sobótki są świętem tradycji i natury wschodniego pogranicza.

W tegorocznym programie znalazły się m.in. sobótkowe widowiska obrzędowe, wróżby, warsztaty z wicia wianków, poszukiwanie kwiatu paproci oraz koncerty i potańcówka. Sobótkowe widowisko obrzędowe rozpocznie się o godz. 18.30. O godz. 19.00 zagra do tańca kapela Yana Gisawy, o 20.00 koncertować będzie "Odpoczno", o 21.15 - Jagody, a na zakończenie o godz. 22.30 zagra Red Sun Rising.