To będzie żywiołowa sobota w Siennicy Różanej

- Ciekawostką jest fakt, że scenariusz do widowiska powstał w oparciu o historie mówione zebrane przed laty przez Józefa Dzika wśród mieszkańców gminy Siennica Różana. Pochodzący z Siennicy Różanej choreograf Józef Dzik, to pierwszy kierownik artystyczny zespołu. Ten znakomity samouk, autentyczny miłośnik i wielki znawca kultury ludowej, nie tylko do perfekcji opanował kunszt choreograficzny i umiejętność komponowania wspaniałych widowisk, ale potrafił również wszczepić swe zamiłowania młodzieży akademickiej - podkreśla Agnieszka Poźniak dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej.