Chełm. Szykują się na urodziny miasta. Program już gotowy

Już 12 stycznia o godz. 12.00 Chełmska Biblioteka Publiczna zaprasza na otwarcie wystawy z okazji 632. urodzin miasta

Najważniejsze imprezy z okazji urodzin miasta zaplanowano w niedzielę 14 stycznia

Tego dnia Chełmskie Podziemia Kredowe oraz Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza zapraszają do bezpłatnego zwiedzania. Ponadto na gości Ducha Bielucha czekał będzie tort urodzinowy. Niestety ilość miejsc ograniczona, a miejscówki już zostały zarezerwowane.

Koncert zespołu Chłopcy Kontra Basia

Po południu 14 stycznia o godz. 17.00 Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert zespołu Chłopcy Kontra Basia, którego wokalistką i autorką tekstów jest pochodząca z Chełma Basia Derlak.

Chłopcy Kontra Basia to wielokrotnie nagradzany zespół wykonujący muzykę z pogranicza folku i jazzu. Piosenki ChKB to muzyczne opowieści inspirowane pieśniami ludowymi, dawnymi melodiami kościelnymi, oraz surowymi pieśniami obrzędowymi okraszone elementami jazzu. Wstęp wolny. Darmowe wejściówki do odbioru w kasie ChDK.