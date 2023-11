Chełm. Senator RP Józef Zając podsumował poprzednią i zainaugurował nową kadencję. Zobacz zdjecia

Profesor Józef Zając został po raz czwarty senatorem w okręgu nr 18. To spotkanie było niezwykłą chwilą refleksji nad czasem kampanii i minioną kadencją.

- To dzięki Wam, ludziom pełnym zaangażowania i poświęcenia, mogłem skutecznie działać dla naszego regionu. Chciałbym serdecznie podziękować każdemu z Was - za każdą poświęconą chwilę, każdą radę, wsparcie i cenne uwagi. Jesteście nie tylko fundamentem mojego działania, ale przede wszystkim wspaniałą społecznością, z którą miałem i mam zaszczyt współpracować. Czekają nas kolejne wyzwania i jestem pewien, że z takim zespołem możemy dokonać jeszcze więcej. Dziękuję za wspólnie spędzony czas wczoraj, za Waszą obecność i za to, że jesteście ze mną - mówił podczas spotkania senator RP Józef Zając.