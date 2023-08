Chełm. Pomoc dla przyszłych przedsiębiorców. Powstał chełmski portal gospodarczy

Chełmski portal gospodarczy to narzędzie, za pomocą którego przekazywane będą najważniejsze informacje gospodarcze z poziomu lokalnego, ale również z kraju i z zagranicy. To również miejsce współpracy z biznesem.

W czym może być pomocny portal?

Chełmski portal gospodarczy jest ogromną baza wiedzy na temat aktualnych narzędzi wsparcia w postaci pożyczek, dofinansowań, poręczeń, grantów możliwych do pozyskania na terenie Chełma, informacji o lokalnych i krajowych zachętach i ulgach, informacji i poradników związanych z założeniem działalności gospodarczej, lokalnych, krajowych i zagranicznych wydarzeń gospodarczych, w których mogą wziąć udział chełmskie firmy, krajowych i zagranicznych ofert kooperacyjnych, firm funkcjonujących w Chełmie, czy też dostępnych terenów inwestycyjnych, hal i biur.

Na portalu istnieje możliwość zaprezentowania terenu inwestycyjnego, wpisania się do bazy firm, stworzenia oferty kooperacyjnej, zaproponowania treści do informacji gospodarczej, wpisania do kalendarza gospodarczego wydarzeń o charakterze gospodarczym.