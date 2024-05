Będzie "Majsterkowy Dzień Dziecka" w sklepach Castorama w Chełmie i Zamościu

Majsterkowy Dzień Dziecka w sklepach Castorama

Podczas warsztatów DIY Majsterkowo dzieci będą mogły dać drugie życie materiałom, które zazwyczaj trafiają do kosza. To wspaniała okazja, by rozwijać dziecięcą kreatywność, zdolności manualne oraz poszerzać ich wiedzę o ekologii.

Już od ponad dekady młodzi majsterkowicze uczestniczą w organizowanych przez Castoramę warsztatach Majsterkowo. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-12 lat i pomagają im zdobywać praktyczne umiejętności, odkrywać nowe hobby oraz zwiększać świadomość o ochronie planety.

Jak co roku, uczestnicy warsztatów mogą liczyć na dużą dawkę wiedzy i inspiracji, łączących pasję do majsterkowania z troską o środowisko. Pod okiem prowadzących mali majsterkowicze będą uczyć się, jak twórczo wykorzystać niepotrzebne rzeczy na przykładzie różnych materiałów ze sklepu, takich jak fragmenty tapet, drewna, wykładzin, sztucznej trawy, piasku czy kamieni. Wszystko to w duchu upcyklingu, czyli ponownego wykorzystania odpadów do stworzenia rzeczy cenniejszych niż surowce, z których powstały. Dzięki takiemu podejściu zmniejszamy ilość odpadów i ograniczamy zużycie nowych materiałów.