Nowa Castorama w Białej Podlaskiej. Niebawem otwarcie

W bialskiej Castoramie na powierzchni 6600 m² klienci znajdą ponad 30 tysięcy produktów niezbędnych do budowy i remontu oraz urządzenia domu i ogrodu. Będzie można tam obejrzeć gotowe rozwiązania i inspiracje zastosowane w pomieszczeniach.

- Podczas spotkania z projektantem w sklepie klienci mogą opracować gotowy do realizacji projekt swojej kuchni, łazienki czy garderoby, wdrażając wiele funkcjonalnych rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb. Warto podkreślić, że nasze kolekcje mebli wyróżnia najwyższa jakość i wieloletnia gwarancja, w tym aż 25 lat na kuchnie. Szybki czas realizacji, wygodna dostawa z usługą wniesienia oraz usługa montażu mebli kuchennych, łazienkowych czy garderoby gwarantuje klientowi kompleksowe wsparcie od projektu do jego finalizacji. – podkreśla Adrian Kłos, dyrektor sklepu Castorama w Białej Podlaskiej.

Otwarcie Castoramy w Białej Podlaskiej jest połączone z licznymi promocjami i atrakcjami. W okresie od 19 do 24 czerwca 2024 roku, za każde wydane 500 zł, klienci bialskiej Castoramy otrzymają kupon o wartości 100 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach w terminie od 25.06.2024 do 24.09.2024. Osoby, które dokonają zakupów na kwotę powyżej 1500 zł skorzystają z bezpłatnej dostawy. Dodatkowo można wziąć udział w loterii i zgarnąć 500 tys. zł.