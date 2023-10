Chełm. Będą kwestować na chełmskich cmentarzach

Chętni wolontariusze, którzy poświęcą godzinę tego dnia i zechcą kwestować w tym ważnym celu, mogą jeszcze zgłosić się do organizatowrów. Zgłoszenia są przyjmowane pod numerem telefonu 502 342 117 lub pocztą elektroniczną na adres [email protected] .

Apel o ograniczenie ilości plastikowych ozdób i szklanych zniczy

Jednocześnie stowarzyszenie po raz kolejny apeluje o ograniczenie ilości plastikowych ozdób i szklanych zniczy jakie Polacy przed dniem Wszystkich Świętych zaniosą na cmentarze. Szacuje się, że w tych dniach nasi rodacy wydają ponad miliard złotych, w tym około 750 milionów złotych na znicze. Zakupione przez nich artykuły po kilku dniach trafią na śmietnik. Będą to miliony ton śmieci, które najczęściej nawet nie nadają się do recyklingu. To olbrzymie koszty oraz strata dla środowiska i zagrożenie zdrowia.