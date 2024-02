Wystawa Martyny Bawolskiej w bibliotece PANS w Chełmie

Martyna Bawolska jest studentką Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie i właśnie rozpoczyna ostatni semestr na specjalności mechanika lotnicza. Posiada wiele pasji, jednak najwięcej znaczą dla niej sztuka i lotnictwo, które jak się okazuje, świetnie idą w parze.

Lotniczą przygodę rozpoczęła w 2017 roku, zapisując się do licealnej klasy szybowcowej. Wybór uczelni lotniczej w Chełmie był dla niej oczywisty.

- Na lotnisku nauczyłam się wielu wartościowych umiejętności i odnalazłam ścieżkę, którą chcę podążać, czyli mechanikę lotniczą. Lotnictwo jest bardzo inspirujące i łączy ludzi. Pozwala mi również uchwycić wyjątkowe momenty z tego świata z pomocą ołówka czy pędzla. Przelewanie wspomnień i pięknych kadrów na płótno lub kartkę, pomaga mi zrelaksować się i poukładać myśli. Jestem zupełnym samoukiem, rysuję i maluję w wolnych chwilach. Inspiruje mnie to, co mnie otacza. Może to być dzień spędzony na uczelni, uroczy kotek lub gra, którą właśnie przechodzę - mówi Martyna Bawolska. - Uczę się z każdym nowym obrazem i nieustannie staram się być lepszym człowiekiem - dodaje.