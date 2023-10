Suszyli 26 kg marihuany w altance. Teraz posiedzą w areszcie. Zobacz zdjęcia i wideo

Chełmscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej wspierani przez kryminalnych pojechali w środę na teren ogródków działkowych w Chełmie. Z posiadanych informacji wynikało, że mogą się tam znajdować znaczne ilości narkotyków.

Przypuszczenia policjantów potwierdziły się, kiedy weszli do jednej z małych altanek. Tam ich oczom ukazał się szereg półek, na których przy sztucznym oświetleniu suszyło się ziele konopi indyjskich. Znajdowały się one w różnej fazie suszenia. Rośliny znajdowały się w również w pudłach na podłodze. Łącznie policjanci zabezpieczyli go aż 26 kilogramów, a także sprzęt służący do wytwarzania narkotyków. Na miejscu zatrzymali też trzech przebywających tam mężczyzn, którzy byli kompletnie zaskoczeni niespodziewaną wizytą funkcjonariuszy.

W tej sprawie zostali zatrzymani dwaj 26-latkowie i 29-latek.

W piątek (20 października) mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty wytworzenia znacznych ilości środków odurzających w ilości nie mniejszej niż 26 kg konopi innych niż włókniste oraz usiłowania wprowadzenia ich do obrotu.