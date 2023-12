Przegląd tygodnia z 31.12.2023 w Chełmie. Najważniejsze wydarzenia od 24.12 do 30.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

W Zamościu szykuje się szampańska impreza. „Nie może Was zabraknąć! Zapraszamy!” - zachęcają miejscowi urzędnicy. Co w tę jedyną w roku noc zaplanowano?

Do ponad 30 dni zwiększył się czas oczekiwania kierowców tirów na wyjazd z kraju przez przejście z Ukrainą w Dorohusku - poinformowała PAP we wtorek (26 grudnia) Izba Administracji Skarbowej w Lublinie. Wynika to z zaostrzenia protestu przewoźników, którzy przepuszczają obecnie jeden pojazd co trzy godziny.