Przegląd prasy z października 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Chełmie?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w październiku uwagę czytelniczek i czytelników z Chełma. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy odbył się Festiwal Leśny, podczas którego nastąpiło podsumowanie działań związanych z przystąpieniem placówki do konkursu „Klasa z drewna” organizowanego przez Lasy Państwowe.

Tysiące sadzonek drzewek i krzewów trafi do mieszańców Chełma. W sobotę 4 listopada zapraszamy na wielką akcję Kuriera Lubelskiego – Drzewko za surowce wtórne. Czekamy na Was z sadzonkami na parkingu przed "Galerią Chełm” od godz 9 do 14.

Szkoła Podstawowa w Święcicy, gm. Wierzbica przyłączyła się do akcji organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”.