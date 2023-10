Gmina Wierzbica. Takie spotkania są bardzo potrzebne. Rozmawiali z mieszkańcami o edukacji prozdrowotnej i profilaktyce. Zobacz zdjęcia

Podczas akcji profilaktycznej uczestnicy otrzymali informatory i ulotki dotyczące profilaktyki nowotworów a także koperty życia zawierające formularze z krótkim opisem historii choroby, listą zażywanych leków, danymi chorego oraz kontaktem do lekarza prowadzącego i najbliższych członków rodziny – informacjami niezbędnymi podczas przeprowadzania wywiadu lekarskiego w trakcie udzielania pomocy medycznej. Koperta życia stanowi nieocenioną pomoc w podjęciu szybkiej akcji ratującej życie.

- Kiedy ktoś z bliskich zachoruje, wzywamy karetkę. To wielki stres. Nikt z domowników nie ma głowy do udzielenia ważnych i istotnych dla ratowników medycznych i lekarza informacji nt. chorego. Koperta będzie je zawierała. To będzie bardzo pomocne a może nawet ratujące życie waszych bliskich - podkreśla wójt Bożena Deniszczuk.