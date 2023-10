Halloweenowe morsowanie nad zalewem Żółtańce. Zobacz zdjęcia

Chociaż w sobotę było pochmurnie, deszczowo i wietrznie to Chełmskim Morsom dopisywały humory. Jak na halloween przystało były znakomite przebrania, świetna zabawa i oczywiście zimna kąpiel w zalewie Żóltańce.

Morsowanie to już bardzo popularna forma aktywności fizycznej i zdaniem fachowców i samych uczestników - bardzo korzystna dla organizmu. To również okazja do świetnego spędzenia wolnego czasu i spotkań z innymi miłośnikami morsowania.

Zobacz w naszej galerii zdjęcia z halloweenowego morsowanie Chełmskich Morsów. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.