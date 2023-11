Prasówka 19.11.2023 z całego tygodnia w Chełmie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W sobotę 18 listopada odbyło się posiedzenie ZP PSL w Chełmie. Spotkanie odbyło się w wiejskim domu kultury w Syczynie gm. Wierzbica. Tematyką posiedzenia były obchody roku 2024 jako Roku Wincentego Witosa, wyniki wyborów parlamentarnych i przygotowania do wyborów samorządowych, które odbędą się w kwietniu 2024.

Zima przyszła z dnia na dzień, uderzyła wielogodzinną śnieżycą i wygląda na to, że wyprosiła jesień. Nawet jeśli na razie nie zostanie jeszcze z nami na dobre, przywitała mieszkańców województwa lubelskiego przepięknymi widokami. Zobacz świat okryty białym puchem w obiektywie naszych Czytelników i Czytelniczek!

Jakub Banaszek prezydent Chełma poinformował w mediach społecznościowych, że gotowy jest projekt budżetu miasta Chełm na 2024 rok. Projekt trafił już do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zapoznają się z nim również miejscy radni.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Chełmie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Puławski Ośrodek Wychowawczy, który odwiedziła w czwartek (16 listopada) Małżonka Prezydenta RP, należy do najstarszych tego typu placówek w kraju i jest przeznaczony dla chłopców. Przez prawie sześćdziesiąt lat otoczono tam opieką kilka tysięcy wychowanków.

Warto zajrzeć do Chełmskiej Bibliotece Publicznej aby obejrzec wystawę „Życie i Zagłada chełmskich Żydów w 80. rocznicę „likwidacji” getta w Chełmie”, przygotowaną przez Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie w 2022 r. Ekspozycję można oglądać w małej galerii ChBP, (hol przed wejściem do wypożyczalni, ul. Partyzantów 40).

„Kuchenne Rewolucje” Magdy Gessler mają już ponad 13 lat! Popularna restauratorka wielokrotnie odwiedzała nasze województwo, niestety nie wszystkie lokale, które wzięły udział w jej programie przetrwały. Sprawdziliśmy co dalej dzieje się z lokalami na Lubelszczyźnie, które wzięły udział w popularnym programie.

Ostatnia niedziela (12 listopada) była prawdziwym świętem dla lubelskich morsów. Nad Zalewem Zemborzyckim rozpoczęli swój sezon lodowatych kąpieli. Choć tym razem woda nie była jeszcze wystarczająco zimna jak na ich standardy, bawili się świetnie. Zobacz zdjęcia... I zastanów się, czy nie chcesz sam do nich dołączyć!

Praca szuka człowieka! W związku z tym przygotowaliśmy dla was najciekawsze oferty opublikowane na stronie lubelskiego Powiatowego Urzędu Pracy. Wysokość wynagrodzeń w prezentowanych ogłoszeniach to nawet ponad 5 tys. złotych brutto. Zobacz, gdzie możesz się zatrudnić.

Ponad 300 tancerzy i tłumy publiczności pojawiło się w Siennicy Różanej, która po raz kolejny była gospodarzem Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego. Zawody o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego RYTM 2023. rozpoczęły się w świąteczną sobotę 11 listopada przed południem i trwały aż do wieczora.

To będzie prawdziwe święto teatru. Od 17 do 19 listopada w Chełmie trwać będą Ogólnopolskie Spotkania Profesjonalnych Teatrów Amatorskich. To już ich dziewiąta edycja. Podczas trzech dni na deskach Chełmskiego Domu Kultury zaprezentuje się sześć teatrów z Lublina, Warszawy, Krakowa, Rzeszowa, Bytomia i z Ludwina. Wstęp na wszystkie spektakle jest bezpłatny.