Zapowiada się teatralna uczta w Chełmie. Będą Ogólnopolskie Spotkania Profesjonalnych Teatrów Amatorskich Jolanta Masiewicz

Spotkania teatralne odbędą się w Chełmskim Domu Kultury w dniach 17 -19 listopada. Jolanta Masiewicz Zobacz galerię (3 zdjęcia)

To będzie prawdziwe święto teatru. Od 17 do 19 listopada w Chełmie trwać będą Ogólnopolskie Spotkania Profesjonalnych Teatrów Amatorskich. To już ich dziewiąta edycja. Podczas trzech dni na deskach Chełmskiego Domu Kultury zaprezentuje się sześć teatrów z Lublina, Warszawy, Krakowa, Rzeszowa, Bytomia i z Ludwina. Wstęp na wszystkie spektakle jest bezpłatny.