Chełm. Biało - Zielony Mikołaj zawita po raz 15. do potrzebujących w regionie

Jak informują organizatorzy akcja Biało-Zielony Mikołaj, rozpoczęta w pierwszych latach ich działalności opierała się głównie na odwiedzinach dzieciaków ze słodyczami i skrzynką owoców. Z czasem zaczęła nabierać coraz większego rozmachu i każdy z dzieciaków zaczął dostawać swoją własną paczkę oraz upominek klubowy.

- Kilka lat później postanowiliśmy wyjść ze zbiórką poza nasze kibicowskie kręgi i zaczęliśmy zbierać środki w chełmskich szkołach, rozdając przy okazji każdej wpłaty naklejkę - Biało-Zielone serce. To pozwoliło nam na zakup pierwszych sprzętów ważnych z perspektywy funkcjonowania Domu Małego Dziecka oraz Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodziny. Kolejny przełom to 2020 rok i okres pandemii i lockdownów, który zmusił nas do przeniesienia naszej zbiórki w znacznej części do sieci, a to wówczas.. przyniosło kolejny wzrost ofiarowanej nam przez Państwa pomocy. Ostatnie dwa lata to prawdziwy przełom w naszej działalności, dzięki wszystkim Wam możemy w ogromnym stopniu wspomóc ogromną ilość osób - podkreślają organizatorzy.