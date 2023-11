Chełm. Będzie oficjalna premiera chełmskiej edycji gry Monopoly

Wszyscy z niecierpliwościa oczekują na oficjalną premierę chełmskiej edycji gry Monopoly. Już 2 grudnia premiera gry odbędzie się w Chełmskiej Bibliotece Publicznej.

Z tej okazji, wspólnie z twórcami gry, przygotowana została pierwsza gra miejska, która odbędzie się 2 grudnia w Chełmskiej Bibliotece Publicznej.

Jakie są zasady gry?

Uczestnicy mogą startować w grze indywidualnie lub zorganizowani w grupy liczące od 2 do maksymalnie 4 osób. Gra rozpocznie się 2 grudnia o godzinie 11:00, na pierwszej lokacji tj. Chełmska Biblioteka Publiczna, ul. Partyzantów 40. To miejsce startu gry i pierwsza lokacja, na której zostaną uczestnikom zadane pytania. Wtedy wystartuje pierwsza grupa drużyn (10 zespołów), kolejne drużyny będą startować co pół godziny i będą kierować się do kolejnych lokacji (trasa gry miejskiej pozostaje tajemnicą.) Każdy z indywidualnych uczestników lub grupa Uczestników przed rozpoczęciem gry otrzyma kartę gry, która będzie miała postać mapy na której zaznaczone zostaną punkty na terenie miasta Chełm, zaś na rewersie mapa ta posiadać będzie oznaczone miejsca przeznaczone na potwierdzenia wykonania poszczególnych zadań w Grze (zebranie pieczątek w każdej lokalizacji).

Podczas gry zadaniem uczestników będzie dotarcie do 5 (pięciu) miejsc zaznaczonych na karcie gry, odnalezienie w tym miejscu punktu z oznaczeniem „Monopoly” oraz zdobycie potwierdzenia dotarcia do punktu – poprzez otrzymanie pieczątki na karcie gry. W celu zdobycia pieczątki Uczestnicy odpowiadać będą musieli na pytania dotyczące Miasta Chełm lub wiedzy o grach „Monopoly”. Na każdej z pięciu stacji każda drużyna otrzyma 3 (trzy) pytania. Każda poprawna odpowiedź to zdobycie pieczątki na karcie gry. Uczestnicy gry poruszają się po terenie gry w dowolny sposób z wyłączeniem transportu samochodowego.

Jak przystąpić do gry?

W celu przystąpienia do gry indywidualny uczestnik, a w przypadku grupy jej przedstawiciel powinien przesłać w formie wiadomości tekstowej na adres e-mail: [email protected], zgłoszenie rejestracyjne, w którym należy podać imię i nazwisko Uczestnika lub uczestników oraz telefon kontaktowy. Zgłoszenie udziału w grze następuje do 1 grudnia do godziny 16.00.

Łącznie w grze może wziąć udział 40 drużyn. O udziale w grze decyduje kolejność zgłoszeń. Pełen regulamin w linku:https://prc.pl/regulamingrymiejskiej/?fbclid=IwAR38R-ridkq38c-JMgyxEo4evU3oJr9AQX1nZckZipjSkZEtq6X2ka1Tbiw

Wideo Gdyńska Arka postawiła się Treflowi Sopot