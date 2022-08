Mnóstwo atrakcji czeka na dożynkowych gości powiatu chełmskiego w Wierzbicy. Zobacz program

Program obchodów dożynek powiatowych otworzy o godzinie 13. msza święta, która zostanie odprawiona w kościele parafialnym w Wierzbicy. Tuż po nabożeństwie sprzed kościoła wyruszy kolorowy, tradycyjny korowód dożynkowy, który poprowadzi Orkiestra Dęta OSP z Rejowca pod scenę na terenie Integracyjnego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego.

Po części oficjalnej na scenie zaprezentują się lokalne zespoły ludowe z terenu powiatu chełmskiego. W trakcie dożynkowego święta rozstrzygnięte zostaną konkursy: na tradycyjny wieniec dożynkowy, chleb wiejski, regionalne ciasto drożdżowe i najlepszą nalewkę.

O godz. 19.00 publiczność będzia miała okazję posłuchać zespołu Nokaut. To grupa muzyczna, która na rynku disco polo istnieje już 6 lat.

Natomiast o godz. 20. 00 do zabawy zaprosi wszystkich Królowa Muzyki Cygańskiej Patrycja Runo. Jej koncerty, to uczta dla zmysłów a barwne muzyczno - taneczne show porywa tłumy fanów do wspólnej zabawy. Na zakończenie zaplnowano zabawę taneczną z zespołem Lazur Band.