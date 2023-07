Ile pod koniec lipca kosztują owoce i warzywa na bazarze w Chełmie? Sprawdziliśmy - zobacz zdjęcia

Lipiec to nie tylko sezon na wakacyjne wyjazdy, ale również szczyt sezonu owocowo-warzywnego. Warto więc zamknąć w słoiczkach jak najwięcej smaków lata. Wiadomo, że domowe przetwory smakują najlepiej. To również czas na kiszenie ogórków i przygotowanie przetworów z bakłażanów, cukinii, kalarepy czy fasolki szparagowej.

Sprawdziliśmy w piątek, 28 lipca, ile zapłacimy za ulubione owoce i warzywa na chełmskim bazarze

Spośród warzyw nadal jest duży wybór ogórków gruntowych - ich cena kształtuje się od 4 - 6 zł za kg. Koper do ogórków kosztuje 2 zł za duży pęczek, a chrzan 22 za kg, lub 4 za pęczek. Za głowkę młodej kapusty zapłacimy od 5 - 7 zł, w podobnej cenie są też kalafiory. Za kg fasolki szparagowej trzeba zapłacić od 8 do 10 zł, natomiast kg młodej cebuli kosztuje 5 zł. Ziemniaki młode kosztują od 1zł do 4 zł za kg. Spada cena pomidorów - coraz więcej jest również pomidorów gruntowych.

Sprawdź w naszej galerii ceny pozostałych owoców i warzyw na chełmskim bazarze.