Gmina Wierzbica. Tak wyglądało doroczne Święto Chleba w Olchowcu. Zobacz zdjęcia Jolanta Masiewicz

W parafii św. Małgorzaty w Olchowcu, gmina Wierzbica, w minioną niedzielę obchodzono Święto Chleba. Wydarzenie to nawiązuje do tradycji polskiej wsi i obrzędowości oraz było okazją do zasmakowania w tradycyjnie przygotowanym chlebie przez lokalne gospodynie.