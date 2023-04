Gmina Leśniowice. Wybudują innowacyjną oczyszczalnię ścieków za blisko 5 mln złotych

Wójt gminy Leśniowice Joanna Jabłońska podpisała 25 kwietnia umowę z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Jarosławem Stawiarskim na finansowanie tego zadania. Co ważne, pomoc finansowa opiewa na kwotę 4 839 738 zł, co stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

- To innowacyjny i proekologiczny projekt, który pozwoli choć w części nadrobić w naszej gminie zaległości związane z systemem kanalizacyjno-sanitarnym. Koncepcja budowy oczyszczalni ścieków powstała w ramach współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie - tłumaczy wójt Joanna Jabłońska.

Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” i obejmie m.in.: opracowanie dokumentacji projektowej, budowę kanalizacji sanitarnej w Leśniowicach i Leśniowicach Kolonii w tzw. systemie grawitacyjno-tłocznym, budowę hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków, montaż systemu monitoringu przepompowni ścieków oraz przebudowę odcinka sieci wodociągowej.

- Jesteśmy jedną z najmniej skanalizowanych gmin w województwie. Mam nadzieję, że już wkrótce się to zmieni i wybudujemy nowoczesną i ekologiczną oczyszczalnię ścieków. Finansowanie z PROW to wsparcie, które pozwala nam iść do przodu i nadrabiać zaległości - dodaje wójt Joanna Jabłońska.