To pierwsza tężnia solankowa w powiecie chełmskim. Powstała przy urokliwym stawie w Wojsławicach

Wojsławicka tężnia to kolejna atrakcja turystyczna, tym razem o charakterze prozdrowotnym.

- Tężnia solankowa to pierwsza tego typu instalacja na terenie powiatu chełmskiego. Będzie stanowić kolejny element całego kompleksu rekreacyjnego, który staramy się od lat rozwijać - Henryk Gołębiowski wójt gminy Wojsławice.

Tężnia to niezbyt skomplikowane urządzenie bazujące na naturalnych elementach. Konstrukcja tężni zostanie wykonana z drewna świerkowego o wysokości ok. 3 m. Z kolei rdzeń tężni został wykonany z tarniny śliwy i ma ok. 3 m długości oraz 1,3 m szerokości. Instalacja pokryta jest płaskim dachem pokrytym gontem bitumicznym. Jest koszt wyniósł ok. 170 tys. zł.