W Chełmie powstanie filia Centralnego Ośrodka Informatyki. Będą nowe miejsca pracy

Hub technologiczny - Centrum Rozwoju Regionalnego, czyli filia Centralnego Ośrodka Informatyki to kolejna rządowa agenda, która ulokuje się w Chełmie.

- Będzie to ośrodek zamiejscowy Centralnego Ośrodka Informatyki, który zajmie się wypracowywanie m.in. rozwiązań dla samorządów. Dlaczego jest to takie ważne? Dlatego, że to właśnie w samorządach jest realizowanych wiele kluczowych z perspektywy obywateli usług. Premier Mateusz Morawiecki przyznał środki z rezerwy na zakup nieruchomości, która zostanie przeznaczona na tę instytucję, natomiast my, jako Centralny Ośrodek Informatyki, zapewnimy wyposażenie oraz możliwości do tego, by takie cyfrowe usługi były w Chełmie projektowane i wdrażane - mówił minister Janusz Cieszyński.