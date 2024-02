Dziennikarka i działaczka społeczna - Wanda Jaroszczuk kandyduje na prezydenta Chełma. Zobacz zdjęcia ze spotkania

- Jestem zaszczycona, że Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska Nasz Chełm obdarzyło mnie zaufaniem i zaproponowało mi kandydowanie na prezydenta naszego miasta z Komitetu Wyborczego Wyborców Nasz Chełm. Kandyduję, bo chcę, by nasz Chełm był miastem, w którym chce się żyć. Gdzie mieszkańcy czują się bezpiecznie, oddychają czystym powietrzem, ciekawie spędzają wolny czas, mają możliwość rozwijania swoich biznesów. Żeby młodzi, wykształceni chełmianie chcieli i mieli powód wrócić do rodzinnego miasta. Jako kandydatka bezpartyjna reprezentująća ruch obywatelski, chce, żeby samorząd nie był upolityczniony, jak to jest od lat. My, mieszkańcy Chełma taką wspólnotą jesteśmy i chcemy działać razem - ponad podziałami - powiedziała Wanda Jaroszczuk.