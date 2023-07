Czy w Chełmie powstanie spalarnia odpadów medycznych? Mieszkańcy są przeciwni i zbierają podpisy

Odpady medyczne i weterynaryjne są odpadami niebezpiecznymi, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze i toksyny, które wywołują choroby u ludzi i zwierząt. Żużle i popioły pozostające po spalaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych, zaliczane są do grupy bardzo niebezpiecznych. Zawierają silne trucizny i związki szkodliwe szczególnie dla świata ludzi, roślin i zwierząt. Obecnie nie istnieje metoda całkowitego unieszkodliwiania resztek powstających w procesach spalania takich odpadów.

- Musimy pamiętać, że katastrofalna jakość powietrza jest w Polsce przyczyną 50 tysięcy zgonów rocznie. Nie wolno dopuścić by nieprzemyślana inwestycja tę liczbę jeszcze spotęgowała. By zagroziła nam i naszym dzieciom. Już raz bez naszej zgody uruchomiono spalarnię odpadów komunalnych w Chełmie. Dzisiaj spala się tam ponad 340 tys. ton śmieci zwożonych z różnych stron kraju i Europy. To nie może się powtórzyć! - czytamy w oświadczeniu.