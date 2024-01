Czy Chełm zostanie Świetlną Stolicą Polski? Wszystko zależy od Was! Zdjęcia

Miasta, które w każdym województwie zdobyły najwięcej głosów, otrzymają 10 tys. złotych do wykorzystania na energooszczędny sprzęt AGD, który lokalne władze przekażą na cel charytatywny.

Głosować można codziennie aż do 30 stycznia do godz. 12. Chełm ma szansę wygrać główną nagrodę w wysokości 50 tys. zł i zdobyć tytuł Świetlnej Stolicy Polski tak jak w 2021 roku.

Co warto wiedzieć o głosowaniu:

Głosowanie jest bezpłatne,

Głosować można codziennie,

Codziennie można oddać po 10 głosów.

Głos można oddać tutaj⬇️

https://polskanews.pl/chelm/pk/5857373

Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia rozświetlonego Chełma z placu Łuczkowskiego i chełmskiego deptaka.