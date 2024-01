Chełmscy rotarianie wspierają młode talenty. Ponad 10 tys złotych zebrali podczas kolacji charytatywnej. Zobacz zdjęcia

- Pomagała nam wówczas cała rzesza ludzi o otwartych sercach, były występy taneczne i wokalne, pokazy sportowe, różne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Dzięki naszym partnerom, a były to firmy, placówki kultury, kluby sportowe, szkoły, koła gospodyń wiejskich i indywidualne osoby, zebraliśmy ponad 20 tysięcy złotych. Za te pieniądze obdarowaliśmy dzieci wychowywane w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka na terenie Chełma i gminy Chełm. Skontaktowaliśmy się z rodzinami rekomendowanymi przez MOPR i GOPS i wysłuchaliśmy ich potrzeb. Zakupiliśmy i przekazaliśmy im m.in. komputer, drukarkę, kilka pralek, kuchnię gazową, rozkładane sofy, gdyż dzieci nie miały na czym spać, odkurzacz, szafę na ubrania i stół z krzesłami, by cała rodzina mogła zasiąść do wigilijnej wieczerzy- podkreśla Wanda Jaroszczuk.