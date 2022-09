Chełm. To był niezwykły jubileusz 50-lecia Galerii 72 i wyjątkowi goście. Przybyli znani artyści z Polski i zagranicy. Zobacz zdjęcia

Jubileuszowi towarzyszyło otwarcie wystawy „Galeria 72, 50 lat kształtowania przestrzeni dla sztuki 1972-2022”

W tej wyjątkowej galerii znajduję się ponad 2 tys. dzieł sztuki współczesnej. Są tu nie tylko obrazy, ale także wybitne grafiki, rysunki, malarstwo, rzeźba, formy przestrzenne, fotografia, jak również plakaty, dokumentacje działań performatywnych.

Jak powiedziała Jagoda Barczyńska, historyk sztuki, od lat kierująca Galerią 72, „nigdy nic by się nie wydarzyło, gdyby nie Kajetan Sosnowski”. Był to artysta należący do ścisłej czołówki polskiej awangardy powojennej. W dzieciństwie i wczesnej młodości mieszkał w Chełmie. Był uczniem Zenona Waśniewskiego i Kazimierza Andrzeja Jaworskiego – postaci znanych w historii kultury Chełma.