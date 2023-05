Chełm. Jubileuszowe uroczystości w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej. Zobacz zdjęcia

Odznaką Straży Granicznej odznaczonych zostało 27 osób, natomiast Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej - 13 osób. Złotym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej został wyróżniony płk SG Łukasz Ćwik - zastępca komendanta NOSG. Aktu dekoracji dokonali wojewoda lubelski Lech Sprawka i komendant NOSG w Chełmie gen. bryg. SG Jacek Szcząchor.

- Jeszcze cztery lata temu wykonywaliście tylko i wyłącznie zadania standardowe. Natomiast od 2020 r. nie ma dnia, żeby do tych zadań nie dołączały kolejne, specyficzne, wynikające z sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej. Był okres pandemii, okres stanu wyjątkowego na granicy polsko-białoruskiej, wojna na Ukrainie - to tylko te trzy przykłady świadczące o tym, jak wiele nowych zadań przyszło Wam realizować. Każde z tych zadań było coraz trudniejsze. Jesteśmy niezmiernie za to wdzięczni i pragniemy serdecznie podziękować tym bardziej, że Nadbużański Oddział Straży Granicznej jako jedyny w kraju został dotknięty wszystkimi tymi sytuacjami kryzysowymi – mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka.