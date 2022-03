Chełm. Centrum Pomocy Humanitarnej - Punkt Recepcyjny Lwowska w Tesco już działa

– W zasadzie mogę powiedzieć, że ten punkt to chyba jedyne miejsce, przy którego powstaniu pracowali wszyscy - od prywatnego biznesu, wolontariuszy, społeczników, rząd, spółki miejskie, SSP i Urząd Miasta Miasto Chełm. To modelowy przykład i wzór, który można przenieść w inne miejsca – mówi Jakub Banaszek, prezydent Chełma.

Ze względu na duży napływ osób z Ukrainy, które szukając schronienia, przybywają do Chełma, a następnie kierują się do innych ośrodków, zdecydowano o uruchomieniu kolejnego punktu dla uchodźców. Powstaje on w dawnym markecie Tesco przy ul. Lwowskiej 24. Punkt będzie najprawdopodobniej jednym z największych takich obiektów w Polsce, ponieważ docelowo pomieści ok. 2 tysięcy osób. Działania wolontariuszy z całej Polski w zakresie instalacji osłon mających zapewnić przebywającym w punkcie, chociaż minimum intymności, koordynowali pracownicy Politechniki Lubelskiej.