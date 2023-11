Gmina Dorohusk. Konfederacja wspiera protest polskich przewoźników

- Te problemy pokazują, że staliśmy się republiką bananową dla kapitału ze wschodu, kapitału, którego w Polsce nikt nie rozróżnia - czy jest to kapitał rosyjski, białoruski, ukraiński. To wszystko się miesza. Mamy ogromny obrót gotówkowy, mamy kupowanie ciężarówek za gotówkę, kiedy polscy przedsiębiorcy w pocie czoła pracują, żeby spłacić leasingi. Przyjeżdżają ludzie z reklamówkami pełnymi pieniędzy, kupują za gotówkę nowe zestawy, przejmują nasz rynek. To się musi skończyć - mówił Krzysztof Bosak podczas konferencji prasowej w Dorohusku.