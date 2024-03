Było zielono i wesoło. Tak obchodzono Dzień Świętego Patryka w Wierzbicy. Zobacz zdjęcia

Dzień Świętego Patryka w SP w Wierzbicy - dominował kolor zielony

- Radości było co niemiara. Nasi uczniowie lubią wydarzenia śródlekcyjne, ale to nie oznacza, że lekcje przepadają. Dzień św. Patryka na trwałe wpisał się w kalendarz szkolnych świąt - mówi dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbicy Dorota Strelczuk, ubrana również na zielono.

- Nie mogłam sobie odmówić wizyty w wierzbickiej szkole. Kreatywność nauczycieli i uczniów widać na zdjęciach. To tylko jeden z przykładów atrakcyjnie i mądrze spędzonej przerwy w szkole. Świętowanie między lekcjami otwiera dzieci na wzajemne kontakty i integrację. To jedna z najważniejszych misji nowoczesnej szkoły. A taką jest Szkoła Podstawowa im. K.Górskiego w Wierzbicy - mówi wójt Bożena Deniszczuk, która tego dnia też była w zieleni.

Dlaczego obchodzony jest Dzień Świętego Patryka?

Legenda głosi, że święty Patryk sprowadził chrześcijaństwo na wyspę, spopularyzował koniczynę i uwolnił Irlandię od węży. Dzień św. Patryka obchodzony jest każdego roku 17 marca, w rocznicę śmierci patrona Irlandii. Jest to jednak radosne święto, które obchodzone jest również poza Irlandią, także w Polsce. Nieodłącznie kojarzy się z kolorem zielonym, koniczynką i celtycką muzyką. Zielony to narodowy kolor Irlandii, nawiązujący do trawiastego krajobrazu wyspy i symbolizujący koniczynę przypisywaną tradycyjnie świętemu Patrykowi. Co roku w tym czasie organizowane są liczne festiwale. Serwuje się też typowe irlandzkie dania, a nawet zielone piwo.