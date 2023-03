Było zielono i radośnie. Tak wyglądał Dzień św. Patryka w przedszkolu w Wierzbicy. Zobacz zdjęcia

Dzień świetego Patryka, obchodzony 17 marca, to już tradycja w Przedszkolu Gminnym w Wierzbicy. Tym razem przedszkolaki obchodziły go dzień wcześniej. Tego dnia było wiele radości i zabawy, dominował kolor zielony oraz trójlistna koniczynka. Były także zabawne zdjęcia dzieci z koniczynką na głowie i przebraniu za irlandzikiego skrzata Leprechauna, który, jak głosi legenda, ukrywa złoto na końcu tęczy.

Dzieci poznały zwyczaje i symbole związane z tym świętem

Najważniejszą tradycją obchodów Dnia św. Patryka jest noszenie ubrań w kolorze zielonym, więc nic dziwnego, że wszyscy w tym dniu włożyli zielone ubrania, które chroniło od szczypania. Zieleń to narodowy kolor Irlandii, nawiązujący do trawiastego krajobrazu wyspy i symbolizujący koniczynę przypisywaną tradycyjnie świętemu Patrykowi. Według legendy o św. Patryku, wykorzystał on tę roślinę, aby wyjaśniać pierwszym irlandzkim chrześcijanom dogmat o Trójcy Świętej.