Protest przed chełmskim ratuszem. Nie chcą likwidacji dwóch internatów w Chełmie. Zobacz zdjęcia

W proteście wzięli udział również rodzice uczniów oraz dyrektorzy i nauczyciele obu szkół. O pomoc uczniowie zwrócili się też do Michała Kołodziejczaka, który przybył do Chełma wraz z posłanką z Torunia Iwoną Michałek. Protestujących wspierał również senator RP prof. Józef Zając.

Protestujący chcieli na komisji oświaty i późniejszej sesji wyrazić swój sprzeciw wobec planów urzędników. Przed urzędem miasta odbyła się konferencja prasowa

- Wybierając szkołę braliśmy pod uwagę, że nasze dzieci będą miały możliwość zamieszkania w internacie będącym przy tej szkole. Teraz dowiadujemy się, że nasze dzieci nie będą mogły w nim przebywać, że zostaną przeniesione do bursy. Na to nie godzą się nasze dzieci i nie godzimy się my jako rodzice. Ogromny problem stanowi też komunikacja poza miastem. Nie ma możliwości dojazdu uczniów do szkoły z dalszych miejscowości, bo w wielu przypadkach tej komunikacji po prostu nie ma - podkreślał jeden z protestujących rodziców.