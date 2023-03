Niezwykle udany Dzień Kobiet w gminie Leśniowice. Zobacz zdjęcia

- Dzień kobiet to piękne święto, bo przypomina nam o tym, jak ważną rolę w życiu rodzinnym, w społeczeństwie, odgrywają kobiety. To także idealna chwila aby podziękować wszystkim paniom za ich codzienny trud, zaangażowanie, za ciepło i poświęcenie. Dziękuję mieszkankom naszej gminy za to, że czują się częścią naszej wspólnoty, są zaangażowane i chętne do współpracy, za to, że pięknie reprezentują naszą gminę - mówiła podczas spotkania wójt Joanna Jabłońska.