Wernisaż twórczości osadzonych "Nowe życie starych przedmiotów" w chełmskiej ChPB

Ogólnopolski Konkurs "Nowe życie starych przedmiotów" jest ważnym elementem szeroko rozumianej resocjalizacji oraz ekologii

Działając w nurcie upcyclingu wrzucane są stare, niepotrzebne przedmioty do wyższego obiegu, po przez ich wykorzystanie oraz nadanie im innych form a także niejednokrotnie zmieniając ich przeznaczenie. Upcycling, póki co jest rodzajem "zrób to sam", co ściśle związane jest z rozwijaniem kreatywności bez ograniczeń oraz doskonaleniem manualnym.