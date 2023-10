Tygodniowy przegląd prasy 8.10.2023: Chełm, 1.10-7.10.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Chełma

Dawno nie mieliśmy takiej malowniczej i ciepłej jesieni. To idealny moment, żeby zabrać swoją rodzinę czy przyjaciół, bądź też samemu wyprawić się na jednodniowy wypad i leniwie przechadzać się po kolorowych lasach i parkach. Gdzie najlepiej wybrać się na jesienny spacer? Lubelszczyzna ma w tej sprawie wiele do zaoferowania.

Prezentacja dorobku Kół Gospodyń Wiejskich gminy Kraśniczyn oraz wernisaż wystawy poplenerowej to wydarzenia, które odbyły się 6 października w sali widowiskowej Domu Kultury w Kraśniczynie.

Złote gody to wyjątkowa uroczystość, którą 5 października obchodziły 22 pary z gminy Chełm. Z tej okazji w "Nowej Dianie" w Pokrówce odbyło się uroczyste wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, nadanych przez prezydenta RP.

To wydarzenie było jednym z najbardziej heroicznych przejawów oporu Żydów podczas II wojny światowej. W październiku 1943 roku w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze doszło do powstania i masowej ucieczki więźniów. Wtedy około 300 osób zdołało zbiec z obozu, a zaledwie 50 z nich przeżyło do końca wojny. Obchody 80. rocznicy tego wydarzenia odbędą się 12 października o godz. 13.00 w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze, pow. włodawski.

Rozpoczęła się modernizacja Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach. Koszt to prawie 3,68 mln zł z czego 90 proc. to dofinansowanie z Polskiego Ładu.

Hub logistyczny powstanie przy ul. Wschodniej w Chełmie. Umowa już została podpisana. Oznacza to, że do 2025 roku w Chełmie powstanie hala produkcyjno-magazynowa o powierzchni 5,6 tys. M2, gdzie mogą lokować swoje biznesy przedsiębiorcy. To przedsięwzięcie jest realizowane w Chełmie przez Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.