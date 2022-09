Trwa nabór do służby w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie w dalszym ciągu prowadzi nabór kandydatów do służby przygotowawczej. Ile osób przyjęto w tym roku i jakie jest jeszcze zapotrzebowanie?

W tym roku przyjęliśmy już 95 osób, Nadbużański Oddział Straży Granicznej planuje przyjąć jeszcze 50 funkcjonariuszy do końca tego roku.

Czy aktualnie dużo jest osób chętnych do służby przygotowawczej, czy też niektórzy obawiają się jej podjęcia w związku z sytuacją na Ukrainie i Białorusi?

Jak co roku służba w Straży Granicznej cieszy się sporym zainteresowaniem. Wydarzenia za naszą wschodnią granicę nie mają wpływu na liczbę osób, które aplikują do służby. Nasze główne atuty to przede wszystkim stabilne zatrudnienie oraz możliwość rozwoju zawodowego. Przyszli funkcjonariusze będą pełnić służbę na nowoczesnym sprzęcie oraz w młodym i dynamicznie rozwijającym się zespole.