Przegląd prasy z tygodnia 27.08.2023. Co działo się w Chełmie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

To prawdziwa, roztańczona i rozśpiewana fala. Rolnicy w całej Polsce świętują dożynki. Obchody Święta Plonów organizowane są w wielu powiatach i gminach. Odbywają się koncerty, barwne korowody dożynkowe, wręczane są zasłużonym gospodarzom medale. Jaki jednak tak naprawdę był ten rok dla rolników? Czy naprawdę są powody do radości?

Widok jest piękny, rozległy. Z wieży widokowej na zwierzynieckiej Białej Górze zobaczymy wspaniałe lasy Roztocza, Bukową Górę (wraz z obszarem ochrony ścisłej) oraz m.in. dachy okolicznych miejscowości. Dostrzeżemy także m.in. Tartaczną Górę oraz dolinę rzeki Wieprz. Aby tam dotrzeć, wędrowcy muszą przejść wygrodzonym drewnianymi barierkami korytarzem przez obszerny teren ostoi konika polskiego i bydła białogrzbietego. Warto to zrobić. Bo wieża widokowa na Białej Górze to jeden z najciekawszych obiektów turystycznych Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Po raz 52. Krasnystaw stał się piwną stolicą Polski. Od piątku na wydarzenie zjechali się piwowarzy oraz amatorzy tego trunku z całej Polski i świata i pozostaną aż do niedzieli.

Do spektakularnego wypadku doszło we wtorek (22 sierpnia) ok. 13 w Susznie. Kierujący BMW nie zatrzymał się do kontroli drogowej i pędząc niemal 150 kilometrów na godzinę wyprzedzał sznur pojazdów. Nagle stracił panowanie nad samochodem, dachował i wjechał do rowu. W samochodzie znajdowało się dwóch zakleszczonych mężczyzn, trzeci wypadł z pojazdu.